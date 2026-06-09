Zonguldaklı milli badmintoncular, Sırbistan'da raketlerini kürsü için sallayacak

FADİME YILMAZ ELMA/HÜSEYİN EKİNCİ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yetişen ve milli takım formasını giyen badmintoncular, 17-21 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenecek "Uluslararası Badminton Gençlik Turnuvası"nda kürsü hedefiyle mücadele edecek.





Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev yapan milli antrenör Mustafa Danacı'nın ilçede yürüttüğü çalışmaların sonucunda branşla tanışan gençlerden Mehmet Eren Danacı (11), Ali Harun Görür (15), Buğlem Kalaycı (15) ve Elanur Taşkıran (16) elde ettikleri başarılarla yaş kategorilerinde milli takıma yükseldi.



Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal lig müsabakalarında dereceler elde ederek puan toplayan sporcular, kısa sürede gösterdikleri gelişimle dikkat çekti.



Buğlem Kalaycı, geçen yıl Bulgaristan'daki Balkan Badminton Şampiyonası'nda tekler kategorisinde bronz madalya kazanarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.



Yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren milli sporcular, Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Badminton Gençlik Turnuvası"nda kürsüye çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.



Badminton Milli Takımı ile Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Mustafa Danacı, AA muhabirine, performans sporcularını yetiştirerek milli takıma kazandırmanın en önemli görevleri olduğunu söyledi.



Sporcu yetiştirmenin çok büyük emek ve fedakarlık istediğini belirten Danacı, "Bu çocukları yetiştirirken en büyük kazancımız ahlaki erdemler. Çocukların sağlıklı yetişmeleri, vatana, millete hayırlı bir evlat olabilmeleri bizim için çok büyük bir değer." dedi.









- "Yeri geldiğinde uykudan, derslerden, yemekten fedakarlık yapıyoruz"



Badminton branşında bir ilçede olmalarına rağmen büyükşehir belediyeleriyle mücadele ettiklerini anlatan Danacı, "Tabii bu kolay olmuyor. Antrenman planlaması, programı yaptığımızda 6 gün üzerinden antrenman yapıyoruz ve maçlara yaklaştığımızda çift idmana çıkıyoruz." diye konuştu.



Danacı, Sırbistan'da 4 sporcusunun da zorlu müsabakalara çıkacağına değinerek şöyle devam etti:



"Federasyon milli takım listesini açıkladığı zaman sporcularımızın isimlerini gördüğümüzde gerçekten çok mutlu oldum. Bunu temsil etmenin gururu bizim için çok ayrı bir şey. İnşallah orada başarılı olacağız, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Sonraki dönemde, eylülde de Hırvatistan'da tekrar milli maçlarımız var ve çocuklarımız o kadroya da dahil edildi. Hırvatistan'da da ülkemizi temsil edeceğiz. Yani Devrek olarak Türkiye badmintonunda iyi yerdeyiz."



Uzun vadeli hedeflerinin Avrupa şampiyonaları ve olimpiyat oyunları olduğunu dile getiren Danacı, devletin sağladığı tesis ve imkanların başarıya önemli katkı sunduğunu vurguladı.



Devrek'te badminton için yeni bir tesisin yapımının sürdüğünü bildiren Danacı, "Fedakarca yapıyoruz, zaten işimiz ama çok çalışmamız gerekiyor. Bayramda, tatillerde antrenman yapıyoruz. Başarı böyle geliyor, kolay gelmiyor. Yeri geldiğinde uykudan, derslerden, yemekten fedakarlık yapıyoruz, zamanımızı veriyoruz. Çocuklarımız iyi yerlere geliyor, bizi mutlu ediyor. İnşallah daha güzel yerlerde olacağız." ifadelerini kullandı.









- "İnsan kendisiyle gurur duyuyor"



Müsabakalarda 15 yaş kategorisinde mücadele edecek Elanur Taşkıran, badmintonla 4'üncü sınıfta, arkadaşı sayesinde tanıştığını anlattı.



Yaklaşık 3 yıldır milli sporcu olduğunu aktaran Taşkıran, "Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Çok zor bir şey ama çok güzel bir duygu. İnsan kendisiyle gurur duyuyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz, hatta bazen yeri geliyor 7 gün yapıyoruz. Çok zor ama emeğinin karşılığını almak çok güzel." dedi.



Taşkıran, Sırbistan'da önemli müsabakaların kendilerini beklediğini, ilk 3'e girerek derece yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.









- "Zor ama imkansız değil"



Arkadaşları sayesinde spora başlayan ve Sırbistan'da 17 yaş kategorisinde mücadele edecek Buğlem Kalaycı ise buralara gelmek için sabah akşam demeden çalıştıklarını dile getirdi.



Kalaycı, hazırlıklarının güzel gittiğini aktararak "Hedefim olimpiyat sporcusu olmak ama çok zor olduğunu biliyorum, kolay bir şey değil. Zor ama imkansız değil. Çalışmalara devam ediyorum." diye konuştu.



Badmintonla 5 yıl önce tanışan 13 yaş kategorisinde mücadele edecek Mehmet Eren Danacı da "İnşallah haftaya Sırbistan'da ülkemi temsil edeceğim. Badminton milli takım sporcusuyum. Derece yapıp ikinci milliliğimi almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

