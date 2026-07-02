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        Zonguldak'ta atık malzemeler kadınların elinde katma değerli ürünlere dönüşüyor

        Zonguldak'ta kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınlar, atık malzemeleri yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Zonguldak'ta atık malzemeler kadınların elinde katma değerli ürünlere dönüşüyor

        Zonguldak'ta kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınlar, atık malzemeleri yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kentte yaklaşık 5 yıl önce kurulan Zonguldak Karaelmas Kadın Kooperatifinde buluşan 19 kadın, "Sıfır Atık" projesi kapsamında atık malzemeleri yeniden kullanım süreçlerinden geçirerek çeşitli alanlarda değerlendiriyor.

        Kadınlar, gazete atıklarından madenci heykelleri, ceviz kabuğundan madenci heykellerinin baretlerini, fıstık kabuğundan heykellerin kazma ve küreklerini, kartonlardan maden ocağı galerisi, eski kumaşlar ve artık yünlerden çantalar ve mısır kabuklarından sepetler yapıyor.

        Emekli, esnaf, ev kadını, dezavantajlı kadınlar ve emekli belediye çalışanı gibi çeşitli meslek gruplarından bir araya gelen kadınlar, hem sosyalleşme hem de ev ekonomisine katkı sağlama imkanı buluyor.

        - "Burada kadınların ürettiği her şey değer kazanıyor"

        Kooperatif başkanı Sevgi Alay, gazetecilere, kadınların ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir alan oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Zamanla kooperatifin kadınlar için adeta "terapi merkezi" haline geldiğini belirten Alay, şöyle devam etti:

        "Kadınların sosyal, ekonomik hayatlarını düzene sokabilecekleri, aynı zamanda ailelerine katkı sağlayabilecekleri bir alan oluşturduk. Mısır kabuklarından çantalar, sepetler, bebekler yaptık. Atık kotlardan madenci heykellerine tulumlar diktik. Gazete atıklarından madenci heykelleri yapıldı. Sandıkta kalan dantellerle çeşitli aksesuarlar, yelekler imalatını yaptık."

        Kooperatife gelen kadınların buradan mutlu ayrıldığından bahseden Alay, "Burada kadınların ürettiği her şey değer kazanıyor." dedi.

        Alay, yakın zamanda açılışı yapılan endüstriyel mutfak sayesinde de yemek servisinde bulunacaklarını dile getirerek, maddi durumu iyi olmayan kadınların hem meslek öğrenip günlük yemeklerini yiyebilecekleri hem de ekonomik durumu zayıf olan insanların da uygun fiyata yemeklerini yiyeceklerini sözlerine ekledi.

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