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        Zonguldak'ta bankada ateş açan zanlı gözaltına alındı

        Zonguldak'ta banka şubesinde silahla yere ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bankada ateş açan zanlı gözaltına alındı

        Zonguldak'ta banka şubesinde silahla yere ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen iş insanı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere bir el ateş etti.

        Silah sesinin ardından bankadaki personel ile müşteriler binayı terk etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri, tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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