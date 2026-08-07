Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi Yonca Apartmanı'nda yaşayan Nazım Z'yi (39) odasında hareketsiz gören annesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde Nazım Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazım Z'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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