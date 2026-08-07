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        Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.


        Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi Yonca Apartmanı'nda yaşayan Nazım Z'yi (39) odasında hareketsiz gören annesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde Nazım Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazım Z'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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