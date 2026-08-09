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        Zonguldak'ta bugün ve yarın denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bugün ve yarın denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.


        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşulları etkili olduğu belirtildi.


        Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 ve 10 Ağustos'ta denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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