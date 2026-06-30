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        Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan zarar gördü.

        Gökhasan köyü Meyre mevkisindeki fındık bahçesinde, çalı yakmak için yakılan ateş çevreye yayıldı.

        Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü, Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 2 hektar fındıklık alan yandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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