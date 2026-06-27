Zonguldak'ta çocuklar festivalde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı

Zonguldak'ta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Endüstri Mirası Festivali kapsamında çocuklara yönelik arkeoloji atölyesi düzenlendi.





Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen koordinasyonunda düzenlenen atölye çalışmasında, 7-15 yaş grubundaki çocuklar uygulamalı eğitim aldı.



Festival alanında oluşturulan yapay kazı alanında fırça ve spatulayla çalışan çocuklar, toprağın altına yerleştirilen aslına uygun hazırlanan arkeolojik malzemeleri ortaya çıkardı.



Doç. Dr. Ekmen, gazetecilere, festival kapsamında iki gün sürecek arkeoloji atölyesi düzenlediklerini söyledi.



Çocuklarda kültürel miras bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirten Ekmen, "Çocukların kültürel miras bilinci kazanması, ülkemizin kültürel mirası ve arkeolojik zenginlikleri hakkında fikir edinmelerini amaçlıyoruz. Çok yoğun katılım olduğunu gözlemledik. Bu mesleğin uzmanları olarak bu da bizi çok memnun etti. İki gün boyunca her gün 14.00-16.00 saatlerinde atölyemizi gerçekleştireceğiz." dedi.



Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Rüzgar Gündoğan da uzmanlardan bilgi aldığını dile getirerek, etkinliğin güzel geçtiğini söyledi.



Rabia Zümra Akarsu ise kazı sırasında çeşitli objeler bulduğunu ifade ederek, eğlenceli deneyim olduğunu kaydetti.

