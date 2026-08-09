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        Zonguldak'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri kurtarıldı, diğeri aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Zonguldak'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri kurtarıldı, diğeri aranıyor.

        Ankara'dan turla ilçeye bağlı Filyos beldesine geldiği öğrenilen gruptaki M.Ş. (16) sahilde denize girdi.

        M.Ş'nin bir süre sonra sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş, arkadaşını kurtarmak için denize girdi.

        Suda iki arkadaşın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin tedavisi devam ediyor.

        Kayıp M.Ş. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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