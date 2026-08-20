Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 21 Ağustos Cuma günü tam gün, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar ilimiz genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihlerde yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle yarın ve cumartesi öğlene kadar denize girişlere yasak getirildi.

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