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        Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yenidoğanlar köyünde tarla yolunda ilerleyen kadın sürücü Ş.Y. idaresindeki tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.Ö, B.K, K.Ö. ve A.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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