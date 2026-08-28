Zonguldak'ta domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Akçasu köyünde yaşayan K.B. (50), mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada hareketlilik görerek tüfekle ateş etti.

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