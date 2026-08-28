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        Zonguldak'ta domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde domuz avı sırasında tüfekle ateş edilmesi sonucu vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Zonguldak'ta domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde domuz avı sırasında tüfekle ateş edilmesi sonucu vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Akçasu köyünde yaşayan K.B. (50), mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada hareketlilik görerek tüfekle ateş etti.

        Bu sırada bölgede bulunan K.B'nin kuzeni Kenan B. (51) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        K.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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