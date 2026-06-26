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        Zonguldak'ta emekli olan öğretmenlere duygusal veda

        Zonguldak'ta emekliye ayrılan 29 yıllık sınıf öğretmeni Deniz Özen ile 39 yıllık sınıf öğretmeni Fatma Bal için öğrencileri, velileri ve meslektaşları tarafından veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Zonguldak'ta emekli olan öğretmenlere duygusal veda

        Zonguldak'ta emekliye ayrılan 29 yıllık sınıf öğretmeni Deniz Özen ile 39 yıllık sınıf öğretmeni Fatma Bal için öğrencileri, velileri ve meslektaşları tarafından veda etkinliği düzenlendi.

        Mithatpaşa İlkokulu'nda 18 yıldır görev yapan 60 yaşındaki Özen ile aynı okulda görevini 15 yıldır sürdüren 60 yaşındaki Bal, meslek hayatlarını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

        Karne gününde düzenlenen törende, öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla okul koridorunda sıralandı.

        Sınıflarından çıkan öğretmenler, alkışlar eşliğinde koridordan geçerken öğrencileri, velileri ve meslektaşlarıyla sarılarak vedalaştı.

        Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

        Törende okul müdürü Ali Özdoğan, emekliye ayrılan öğretmenlere çiçek takdim etti. Meslektaşlarına sarılan Özdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

        Koridordaki törenin ardından okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerini sarılarak uğurladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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