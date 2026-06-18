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        Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 2 aylık çalışma sonucu zanlılar İ.Ç. ile A.B'nin il merkezinde kadınları erkeklerle buluşturarak "fuhşa teşvik ve aracılık" suçunu işledikleri tespit edildi.

        Ekipler tarafından 16 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Operasyonda yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 65 lira nakit ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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