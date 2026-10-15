Zonguldak'ta heyelanın ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı

Arabaların duvarın altında kaldığını belirten Palabaş, "Apartmanda şu an kimse kalmadı. Ev sallandı. Deprem, bomba patlamış gibi oldu." dedi.

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