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        Zonguldak'ta heyelanın ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan toprak kaymasının ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Zonguldak'ta heyelanın ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan toprak kaymasının ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanı tedbir amacıyla boşalttı.

        Apartmanın istinat duvarının altında kalan park halindeki 2 araç ise hasar gördü.

        Güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.

        Bina sakinlerinden Emre Palabaş, gazetecilere, çocuklarla salonda oturduğunu, o sırada ses duyduğunu, evin yıkılacağını zannettiklerini söyledi.

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        Arabaların duvarın altında kaldığını belirten Palabaş, "Apartmanda şu an kimse kalmadı. Ev sallandı. Deprem, bomba patlamış gibi oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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