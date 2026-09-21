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        Zonguldak'ta iki genç kızın görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta cep telefonuyla iki üniversite öğrencisinin gizli görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Zonguldak'ta iki genç kızın görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta cep telefonuyla iki üniversite öğrencisinin gizli görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, kent merkezi Yeni Çarşı mevkisinde Asma dolmuş durakları yakınında yürüyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) öğrencileri D.B.K. ve M.D'nin bir kişi tarafından gizli olarak cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden vatandaşlar duruma müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli U.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan U.S, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı kapsamında bir ilkokulda çalıştığı belirlenen U.S'nin iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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