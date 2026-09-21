Zonguldak'ta iki genç kızın görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta cep telefonuyla iki üniversite öğrencisinin gizli görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ta cep telefonuyla iki üniversite öğrencisinin gizli görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, kent merkezi Yeni Çarşı mevkisinde Asma dolmuş durakları yakınında yürüyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) öğrencileri D.B.K. ve M.D'nin bir kişi tarafından gizli olarak cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden vatandaşlar duruma müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli U.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan U.S, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı kapsamında bir ilkokulda çalıştığı belirlenen U.S'nin iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
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