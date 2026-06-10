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        Zonguldak'ta jandarma personeli kan bağışında bulundu

        Zonguldak'ta, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma personeli kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Zonguldak'ta jandarma personeli kan bağışında bulundu

        Zonguldak'ta, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma personeli kan bağışında bulundu.


        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen faaliyette, jandarma personelinin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.

        Personelin, bağışla kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, kampanyaya yoğun katılım gösterildiği aktarıldı.

        Açıklamada, kampanyaya destek veren bağışçılara teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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