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        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı

        Zonguldak'ta yokuşta geri kayan su dağıtım kamyonetinin çarpması sonucu 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın hayatını kaybettiği, annesi ile bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada verilen kararın istinaf tarafından bozulması üzerine 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı

        Zonguldak'ta yokuşta geri kayan su dağıtım kamyonetinin çarpması sonucu 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın hayatını kaybettiği, annesi ile bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada verilen kararın istinaf tarafından bozulması üzerine 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kamyonet sürücüsü tutuklu Ö.S, su firması yetkilisi tutuksuz İ.K, hayatını kaybeden çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık Ö.S. kazanın araçtaki teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, tüm önlemleri aldığını savundu.

        Kazada bilinçli taksirin olmadığını düşündüğünü ifade eden Ö.S, tahliyesini talep etti.

        Sanık İ.K. de önceki savunmalarının geçerli olduğunu ifade ederek, "Olay bir kazadır. Suçumuz olduğunu düşünmüyoruz. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Ö.S'nin avukatı ise olay anına ilişkin kamera kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi ve bilirkişi raporlarının gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

        Baba İlker Darıcı, oğlunun fotoğrafını mahkeme heyetine göstererek, şunları kaydetti:

        "Oğlum 4,5 yaşındaydı. Bu dünyadaki yaşamına son veren 2 sanık da şu an burada. Sanıkların tek düşüncesi, alacakları cezaları en aza indirmeye çalışmak. Oğlumu düşünen yok. Mesleki yeterliliği olmayan bir şoför, diğeri saygın iş insanı gibi görünen, mesleki yeterliliği olmayan kişileri işe alan biri. Evladımı toprağa kendi ellerimle bıraktım. Evladımı geriye getirebilecek hiçbir karar yok ancak çocuklarımızın hayatının bu kadar değersiz olmadığını gösterecek adaletli karar verilmeli. Ben oğlumu kaybettim, başka analar babalar kaybetmesin."

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Ö.S'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan, İ.K'nin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

        Sanık Ö.S'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, avukatlara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

        Öte yandan duruşmanın ardından adliye çıkışında taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

        - Olay

        Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde 1 Aralık 2025'te, Ö.S'nin rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücünün araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etmiş, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan Sarp Eymen Darıcı ile annesi Ömürcan Darıcı ve R.Y. kamyonetin çarpması sonucu yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19 Şubat'taki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık Ö.S'yi "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

        Sanık İ.K'nin ise "tali kusurlu" olması gözetilerek 60 bin 500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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