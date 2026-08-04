Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta kanalizasyona düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

        Zonguldak'ta kanalizasyona düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kanalizasyon giderine düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kanalizasyona düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kanalizasyon giderine düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        TOKİ Yenimahalle Mahallesi'nde vatandaşlar, Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, sahipsiz kedinin kanalizasyon giderine düştüğü ihbarında bulundu.

        Bölgeye gelerek kanalizasyona giren ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kontrolleri yapılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

        İtfaiye memuru Mustafa Kaya, gazetecilere, kediye ulaşılmasının zor olduğunu belirterek, "Kedinin boyu kadar hafif tazyikli su basarak, diğer gidere ulaşmasını sağladık. Ardından kanalizasyon ağzına file yerleştirerek bu giderden geçmesini engelledik. Daha sonra kanalizasyona girerek kedimizi kurtardık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...

        Benzer Haberler

        Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Zonguldak BEUN'da aday öğrenciler için üniversite tercih süreci ele alındı
        Zonguldak BEUN'da aday öğrenciler için üniversite tercih süreci ele alındı
        Yatağında ölü bulunan 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
        Yatağında ölü bulunan 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
        Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yönetiminden müftülüğe ziyaret
        Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yönetiminden müftülüğe ziyaret
        Karadeniz Ereğli'de dron destekli trafik denetimleri artırıldı
        Karadeniz Ereğli'de dron destekli trafik denetimleri artırıldı
        BEUN'da aday öğrenciler için üniversite tercih süreci ele alındı
        BEUN'da aday öğrenciler için üniversite tercih süreci ele alındı