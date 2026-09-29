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        Zonguldak'ta kömür silosuna düşen işçi ağır yaralandı

        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında siloya düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 00:26 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kömür silosuna düşen işçi ağır yaralandı

        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında siloya düşen işçi ağır yaralandı.

        Yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri giren Ufuk Demir (27), ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düştü.

        Üzerine kömür parçaları düşen Demir, çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bir süre nefessiz kaldığı öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır'dan işçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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        Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirci'nin siloya düştükten sonra bir süre nefessiz kaldığını söyledi.

        Olayın dün saat 21.00 sıralarında meydana geldiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

        "Tıkanan siloyu temizlemek için girmiş. Ayağının boşa basması sonucu düşmüş siloya, kömürler üzerine gelmiş. Arkadaşları da anında kurtarmışlar. Bir süre nefessiz kalmış. Orada hemen tıbbi müdahale yapılmış, hemen ekip arkadaşları çıkarmış. Maalesef soluksuz kalınca kalbi durmuş. Tekrar çalıştırıldı, hayata döndürüldü. Şu anda durumu stabil. Doktorlarımız şu anda yoğun bakıma alıyorlar. Az önce aile de kendisini gördü, ziyaret etti. İnşallah, dua ediyoruz. Şu anda yaşam destek ünitesine bağlı. Tedavisi, takibi devam ediyor. Dua ediyoruz, büyük geçmiş olsun. Tek bir kardeşimiz kazaya maruz kaldı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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