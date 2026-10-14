Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Vatandaşların, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.