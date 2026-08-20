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        Zonguldak'ta özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Zonguldak'ta özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        N.Ç. (56) idaresindeki 67 M 0251 plakalı özel halk otobüsü, Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde Z.S'nin (66) kullandığı 67 AV 732 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, trafik ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak araçların geçişine kontrollü izin verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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