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        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güney Mahallesi Bahar Sokak'ta park halinde olan 06 BJ 3418 plakalı otomobil, sürücüsünün kontağı çevirmesiyle kaput kısmından alev aldı.

        Sürücü, kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri yangını söndürdü.

        Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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