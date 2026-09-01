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        Zonguldak'ta pencereye sıkışan kedi kurtarıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde binanın penceresine sıkışan kedi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Zonguldak'ta pencereye sıkışan kedi kurtarıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde binanın penceresine sıkışan kedi kurtarıldı.

        Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde bir sitedeki dairenin penceresine kedi sıkıştığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, vücudunun bir bölümü pencereye sıkışan kediyi kurtardı.

        Ayağından darbe aldığı belirlenen kedi, Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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