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        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        M.A. (19) idaresindeki 78 AAR 178 plakalı hafif ticari araç, Zonguldak-Ankara kara yolunun Himmetoğlu yol ayrımında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.

        Sürücü ve araçtaki 2 kişi, kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir doktor, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan yolcular M.A. (59), Ş.N. (49) ve V.A. (69), sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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