Zonguldak'ta Roman vatandaşlara yönelik tiyatro etkinliği yapıldı

Zonguldak'ta, Roman vatandaşların çocukları tiyatro etkinliğinde eğlendi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Strateji Belgesi ve 2. Aşama Eylem Planı" kapsamında tiyatro etkinliği düzenlendi.



Zonguldak Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde bir araya gelen çocuklar, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Sihirli Kutu" adlı oyunu izledi.



Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz, Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdür Yardımcısı Erkan Akçelik, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

