Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düşen kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri sevk edildi.

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