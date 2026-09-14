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        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düşen kişi öldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 1 kişi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düşen kişi öldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 1 kişi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Damarlı mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41), ocak içerisinde yüksekten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları kontrolde, Boşnak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerce inceleme yapıldı.

        Boşnak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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        Öte yandan, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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