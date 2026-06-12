Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta şelaleye giren genç boğuldu

        Zonguldak'ta şelaleye giren genç boğuldu

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde şelaleye giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Zonguldak'ta şelaleye giren genç boğuldu

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde şelaleye giren genç boğuldu.

        İlçeye bağlı Namazgah köyündeki Kantar Şelalesi'ne 3 arkadaşıyla yüzmek için giren 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Eseroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi
        Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi
        BEUN'da sağlık ordusunun yeni neferleri mezuniyet coşkusu yaşadı
        BEUN'da sağlık ordusunun yeni neferleri mezuniyet coşkusu yaşadı
        Zonguldak Valiliği duyurdu: LGS öncesi Nüfus Müdürlükleri açık olacak
        Zonguldak Valiliği duyurdu: LGS öncesi Nüfus Müdürlükleri açık olacak
        Başarılı jandarma personellerine başarı belgesi
        Başarılı jandarma personellerine başarı belgesi
        Uzmanından korkutan 'yapay zeka' uyarısı: "Sesinizi kopyalayıp, ailenizi ar...
        Uzmanından korkutan 'yapay zeka' uyarısı: "Sesinizi kopyalayıp, ailenizi ar...