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        Zonguldak'ta trafik kazasının ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta trafik kazasına karışan taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Zonguldak'ta trafik kazasının ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta trafik kazasına karışan taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Gazipaşa Caddesi'nde seyreden E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobille B.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletin çarpışmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

        Tartışma B.D'nin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine kavgaya dönüştü.

        E.K'nin kırılan dikiz aynasıyla B.D'ye saldırdığı kavgaya B.D'nin erkek arkadaşı F.S. ile çevredeki bazı esnaf da karıştı.

        Darbedilen E.K, olay yerinden uzaklaşarak caddedeki markete sığındı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan B.D. ile E.K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kavga anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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