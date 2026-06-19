Zonguldak'taki iki plajda mavi bayrak dalgalanmaya başladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki iki plaja mavi bayrak asıldı.



Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolundaki Karadeniz Ereğli Belediyesine ait Sevgi ve Barış plajlarına 4'üncü kez mavi bayrak asılması dolayısıyla tören düzenlendi.



Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, iki plajda mavi bayrakların dalgalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Uzun ve düzenli sahil bandı, plajlar, mesire alanları ve doğal güzellikleriyle Karadeniz Ereğli'nin, yaz aylarında Batı Karadeniz'in en önemli turizm duraklarından biri olarak anıldığını belirten Yiğit, kente gelenlerin ilçenin denizini, doğasını, misafirperverliğini ve yaşam kalitesini yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.



Yiğit, "Zonguldak'ın tek mavi bayraklı plajları olan Sevgi ve Barış plajlarımız, temizliği, güvenliği ve doğal güzelliğiyle yalnızca ilçe halkının değil özellikle yaz aylarında bölgenin ve kentimize ülkemizin farklı noktalarından gelen ziyaretçilerin de tercih ettiği önemli cazibe merkezidir. Tesislerimiz, her yıl binlerce kişiyi ağırlamakta ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından plajlara mavi bayrak asıldı.

