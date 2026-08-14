Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İletişim Fakültesi'nde hazırlanan proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklendi.

Üniversitden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Dr. Mutluhan Çamur'un yürütücülüğünü üstlendiği ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ceylan'ın araştırmacı olarak görev aldığı "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Yapay Zeka Okuryazarlığını Keşfetmek: Görev Temelli Nitel Bir Durum Çalışması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademisyenlerin güncel gelişmeleri bilimsel bakış açısıyla ele alan ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirmelerini son derece kıymetli bulduklarını ifade etti.

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Yapay zeka teknolojilerinin hayatın birçok alanında olduğu gibi iletişim alanında da önemli değişimlere yol açtığına işaret eden Özölçer, bu teknolojilerin eğitim süreçlerinde ve mesleki uygulamalarda doğru, bilinçli ve sorumlu şekilde kullanılabilmesi için öğrencilerin yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi büyük önem taşıdığını kaydetti.

- GMİS Karadon ve Üzülmez şubelerinin genel kurulları yapılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 13. Olağan Genel Kurul sürecinde bu hafta sonu Karadon ve Üzülmez şubelerinin olağan genel kurulları gerçekleştirilecek.

Karadon şubesinin olağan genel kurulu 15 Ağustos'ta, Üzülmez şubesinin ise 16 Ağustos'ta sendikanın Genel Merkez Şemsi Denizer Salonu'nda yapılacak.