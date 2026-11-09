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        13 yaşındaki Melek'in ölümündeki sır perdesi aralandı: Tetiğe dayısının eşi basmış Önce trafik kazası dediler, gerçek itirafla ortaya çıktı: Melek'i dayısının eşi vurmuş

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melek Göçer'i, dayısının eşi Bahriye Güzel B.'nin vurduğu ortaya çıktı. Genç kadının ifadesinde silahı nasıl ateşlediğini, boş kovanı rögar içine attığını ve tabancayı bir akrabasının evine sakladığını anlattığı öğrenildi. Dayı Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        13 yaşındaki Melek'in ölümündeki sır perdesi aralandı: Tetiğe dayısının eşi basmış Önce trafik kazası dediler, gerçek itirafla ortaya çıktı: Melek'i dayısının eşi vurmuş

        Adana’nın Ceyhan ilçesinde başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melek Göçer’i, dayısının eşi Bahriye Güzel B.’nin vurduğu ortaya çıktı. Genç kadının ifadesinde silahı nasıl ateşlediğini, boş kovanı rögar içine attığını ve tabancayı bir akrabasının evine sakladığını anlattığı öğrenildi. Dayı Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklandı.

        Olay, 2 Kasım’da saat 16.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Mersin'de yaşayan tarım işçisi Hüseyin Can B., eşi Bahriye Güzel B. ve babası Aydın B. ile birlikte Ceyhan'da yaşayan ablasının yanına zeytin toplamaya geldi.

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        Aile, tarladaki işlerini bitirip eve döndüğü sırada 13 yaşındaki Melek Göçer, başından tabancayla vuruldu. Dayı Hüseyin Can B. tarafından çocuk, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin Can B.’nin hastanede yeğeninin trafik kazasında yaralandığını söylediği öğrenildi.

        Trafik kazası yalanı ortaya çıktı

        Doktorların yaptığı muayenede Melek'in sol kaşının üzerinde mermi girişinin olduğu belirlendi. Küçük kız, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Ancak Melek Göçer, 5 Kasım'da hastanede hayatını kaybederek Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İlk ifadesinde yeğeninin trafik kazasında yaralandığını söyleyen Hüseyin Can B., daha sonra ifadesini değiştirerek evde üstünü değiştirdiği sırada silah sesi duyduğunu, odaya girdiğinde Melek'i kanlar içerisinde gördüğünü anlattı. Hüseyin Can B., yeğeninin tabancayla oynarken silahın ateş aldığını öne sürdü.

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        Ancak yürütülen soruşturmada bu anlatımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, aralarında baba Mehmet Göçer, dayı Hüseyin Can B. ve eşi Bahriye Güzel B.'nin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Silahı nasıl ateşlediğini anlattı

        Soruşturma kapsamında yeniden sorgulanan Bahriye Güzel B., silahı kendisinin ateşlediğini anlattı. İlk evliliğinden ayrılma sürecinde eski eşinden ölüm tehditleri aldığını ileri süren Bahriye Güzel B., eşiyle birlikte korunma amacıyla tabanca bulundurduklarını ve silahı Mersin'den Ceyhan'a getirdiklerini söyledi.

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        Tabancayı çocukların dokunmaması için yatak odasındaki yatağın içerisine sakladığını anlatan Bahriye Güzel B., olay günü eve geldikten sonra yataktaki silahı aldığını belirterek, "Melek, koltukta oturup telefonla oynuyordu. Ben tabancayı aldım, kabzasını tutmayarak yan bir şekilde avucumda bulunuyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastım, bir anda silah ateş aldı. Melek düz bir şekilde duruyor, kafası bir anda duvara yaslandı, gözleri kapandı" dedi.

        Boş kovanı rögar içine atıp silahı saklamış

        Olayın ardından eşi Hüseyin Can B.’nin Melek'i kucağına alarak hastaneye götürdüğünü anlatan Bahriye Güzel B., kendisinin ise tabancayı ve boş kovanı alarak evden ayrıldığını söyleyerek, "Tabancayı kırmızı bir beze sardım ve boş kovanı alıp koşmaya başladım. Boş kovanı rögarın içine attım, silahı eşimin akrabasının evine sakladım" ifadelerini kullandı.

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        Melek'i çok sevdiğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını öne süren Bahriye Güzel B., olayın kaza olduğunu savunarak, "Melek'i çok severdim, aramda hiçbir problem yoktur. Bu olay tamamen kazadır, bu olayı bilinçli olarak yapmadım. Korktuğumdan dolayı polislere olayı anlatamadım. Daha sonra samimi bir şekilde polislere olayı anlattım ve kovanı attığım yeri gösterdim. Melek'i yaraladığımdan dolayı pişmanım" dedi.

        Silah ve boş kovan bulundu, karı koca tutuklandı

        Bahriye Güzel B.’nin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, olayda kullanılan tabanca ile boş kovanı bulup muhafaza altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Olayın kaza mı yoksa kasten gerçekleştirilmiş bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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