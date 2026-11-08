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        Adanus Polifonik Korolar Adana Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Adanus Polifonik Korolar, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Adanus Polifonik Korolar Adana Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Adanus Polifonik Korolar, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ikinci gününde Adanus Polifonik Korolar, Seyhan Belediyesi Çırçır Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

        Şefliğini Bilge Kortun'un üstlendiği 8-14 yaş arası 30 üyeden oluşan koro, dünyadan ve Türkiye'den sevilen parça ve marşları polifonik olarak seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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