Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, FekeKozan kara yolu Suluğan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametinde ilerleyen 01 AOM 211 plakalı tır, sürücüsü Mehmet Eker'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü tırda sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eker'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.