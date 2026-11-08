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        Fırtına semt pazarını vurdu: Ağaçlar tezgahların üzerine devrildi

        Adana'da fırtına nedeniyle kent genelinde ağaçlar ve bir elektrik direği devrilirken, semt pazarında rüzgar nedeniyle 2 ağacın dalları koparak pazar tezgahlarının üzerine düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Fırtına semt pazarını vurdu: Ağaçlar tezgahların üzerine devrildi

        Adana’da fırtına nedeniyle kent genelinde ağaçlar ve bir elektrik direği devrilirken, semt pazarında rüzgar nedeniyle 2 ağacın dalları koparak pazar tezgahlarının üzerine düştü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adana için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı kentte etkisini gösterdi. Kuzey yönlerden esen rüzgarın saatte 5070 kilometre, yer yer ise 80 kilometre hıza ulaşmasıyla birlikte ağaçlar devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki semt pazarında iki ağacın gövdesinden dallar koptu. Pazar alanına devrilen ağaç dalları nedeniyle satıcılar ve müşteriler büyük korku yaşadı. Çukurova ilçesinde bulunan Kenan Evren Bulvarı’nda bir ağaç, kendisiyle birlikte reklam panosunu da devirdi. Çukurova’da Turgut Özal Bulvarı'nda ise elektrik direği yola doğru devrildi. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve tehlikelerin önüne geçilmesi için kent genelinde çalışma başlattı.

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        "Bir tane teyzenin üstüne devrilmek üzereydi ancak çok şükür bir şey olmadı"

        Semt pazarında ağacın devrildiği alandaki satıcılardan Muhammed Çelebi, olayın birden olduğunu söyleyerek, "Pazarımızda bulunan bu ağaçlar birdenbire pazar alanına doğru devrildi. Bir tane teyzenin üstüne devrilmek üzereydi ancak çok şükür bir şey olmadı. Burada bulunan yetkililerden kapalı semt pazarı istiyoruz. 2 sene önce de böyle bir olay yaşandı" dedi.

        "Sesler gelmeye başladı ve bir baktım ağaç dalları çöktü"

        Ali Demir ise büyük korku yaşadıklarını dile getirerek, "Her sabah 05.00’de buraya geliyorum. Sabahtan itibaren büyük bir rüzgar vardı. Sesler gelmeye başladı ve bir baktım ağaç dalları düştü. Allah’a şükür kimsenin başına bir şey gelmedi. Kapalı semt pazarımız olsa daha iyi olur. Buradan yaşlı kadınlar ve dedeler geçiyor. Onların üzerine devrilebilirdi" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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