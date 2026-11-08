Adana'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 29 zanlı tutuklandı
Adana'da iki farklı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 29'u tutuklandı.
Adana'da iki farklı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 29'u tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
İki ayrı suç örgütüne yönelik çalışmada 43 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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