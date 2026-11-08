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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi Hızı saatte 80 kilometreye varan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam panosu yerinden çıktı, sundurma savruldu, tel örgüler yan yattı

        Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi Hızı saatte 80 kilometreye varan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam panosu yerinden çıktı, sundurma savruldu, tel örgüler yan yattı

        Adana'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrilirken, reklam panosu kökünden sökülerek camı yola savruldu. Bir binanın önündeki sundurmayı tutmaya çalışan vatandaş ise rüzgarın şiddetiyle kısa süreliğine havada asılı kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi Hızı saatte 80 kilometreye varan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam panosu yerinden çıktı, sundurma savruldu, tel örgüler yan yattı

        Adana'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrilirken, reklam panosu kökünden sökülerek camı yola savruldu. Bir binanın önündeki sundurmayı tutmaya çalışan vatandaş ise rüzgarın şiddetiyle kısa süreliğine havada asılı kaldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Adana için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı kentte etkisini gösterdi. Kuzey yönlerden esen rüzgarın saatte 5070 kilometre, yer yer ise 80 kilometre hıza ulaşmasıyla birlikte agaçlar devrildi. Kuvvettli rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki semt pazarında bir ağaç devrildi. Kentin farklı noktalarında da ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgara dayanamayan reklam panosu kökünden söküldü. Panonun savrulan camı yola düştü.

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        Sundurmayı tutmaya çalışırken havada asılı kaldı

        Fırtına bazı binaların önündeki sundurmaları da savurdu. Bir binanın önünde savrulmaya başlayan sundurmasını tutmaya çalışan vatandaş, rüzgarın şiddetiyle kısa süreliğine havada asılı kaldı. Rüzgarın etkisiyle tutunmakta zorlanan vatandaş, daha sonra sundurmayı bırakmak zorunda kaldı.

        Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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