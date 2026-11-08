Adana'da 2 ayrı silahlı suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama
Adana'da silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana’da silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine' yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı silahlı organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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