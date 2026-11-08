Adana'da 2 ayrı silahlı suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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