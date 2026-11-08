Adana'da huzurevinde kasım ayında dünyaya gelenlerin doğum günü kutlandı
Adana'da huzurevinde kasım ayında dünyaya gelen yaşlılara doğum günü sürprizi yapıldı.
Adana’da huzurevinde kasım ayında dünyaya gelen yaşlılara doğum günü sürprizi yapıldı.
Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevinde, kasım ayında dünyaya gelen huzurevi sakinlerinin doğum günü kutlandı. Huzurevi sakinleri doğum günü sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı. Doğum günü için yaş pasta kesiminin ardından huzurevi sakinleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Sevilen şarkıların seslendirildiği programda huzurevi sakinleri müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.