Adana'da otomobil zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı; 1'i ağır 4 yaralı

Durumunun ağır olduğu belirlenen Caner Aydar, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda meydana geldi. Caner Aydar yönetimindeki 01 CHP 19 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 36 AZ 363 plakalı zeytin yüklü traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aydar ile traktörde bulunan Hacı Yusuf, Murat ve Yunus Kanar yaralandı.

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