Türkiye'nin en büyük pastanesi Yeşil Fırın Adana'da açıldı 4 bin metrekare kapalı alan, 330 kişilik istihdam kapasitesi ve 400 kişilik kafe alanıyla Yeşil Fırın Sarıçam şubesi, hizmete açıldı

Adana'da 10 yıldır faaliyet gösteren Yeşil Fırın'ın Sarıçam şubesi, düzenlenen törenle resmen açıldı. 4 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük pastanesi olma özelliğini taşıyan işletme, 330 kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine de katkıda bulunacak.

2026 yılında "En Uzun Fiş Dizini" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'na imza atan Yeşil Fırın, Gürselpaşa ve Yurt şubelerinin ardından kuruluşunun 10'uncu yılında Sarıçam Şubesi'ni de hizmete açtı.

Açılış törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ilçe kaymakamları, siyasi partilerin il başkanları ve kent protolünün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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4 bin metrekarelik yatırım

Toplam 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan Sarıçam Şubesi, üretim, mağaza ve kafe alanlarını tek çatı altında buluşturuyor. 3 şubede toplam 1200 çalışan kadrosuyla hizmet verecek işletmede 91 masa ve 400 kişi kapasiteli kafe alanı bulunuyor. Aynı anda 200 müşteriye hizmet verebilen mağaza bölümünün yanı sıra 75 metrekarelik çocuk oyun alanı da misafirlerin kullanımına sunuluyor.

Fırın ürünlerinden şerbetli ve sütlü tatlılara, pastalardan çikolatalara ve kendi üretimi limonatalara kadar geniş ürün yelpazesine sahip olan işletme, alışveriş ve kafe deneyimini bir arada sunuyor.

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"Adana'mızın yüz akı olmaya devam edeceğiz"

Açılış töreninde konuşan Yeşil Fırın Kurucusu Faruk Korkmaz, "Yeşil Fırın'ın değerli ustalarının ellerinden çıkan lezzetlerinin kokusu bütün Adana'yı sarıyor. Adana'mız artık yeşil ışıklarla parlıyor. Her gün bu lezzetleri Adanalı hemşehrilerimize ve misafirlerimize üstün hizmet anlayışıyla sunuyoruz. Adana'mız bir lezzet payitahtı. Bizde bu zenginliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşil Fırın olarak 1200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ustalarımız ve çalışma arkadaşlarımızın güveni ve desteğiyle bu günlere geldik. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Hem ülkemizde hem de yurt dışında Adana'mızın yüz akı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise Yeşil Fırın'ın Sarıçam'a açtığı şubenin ilçeye değer katacak bir proje olduğunu belirterek, istihdama katkısının öneminden bahsetti.

"Yeşil Fırın, Adana'nın bereketine ve istihdamına katkı sağlayacak"

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise Yeşil Fırın'ın yeni yatırımı ve Adana ekonomisine katkısının çok önemli olduğunu belirterek, "Biz Adana'da ekmeği, üretimi, sevgi ve saygımızı büyüterek devam etmemiz lazım. Inşallah da bunu başaracağız. Dünyanın en büyük ovası Çukurova ve Çukurova bereketin adıdır. İnşallah Yeşil Fırın, Adana'nın bereketine ve istihdamına katkı sağlayacak. Sadece Yeşil Fırın'da bin 200 kişi çalışıyor ve ortalama 4 ile çarpınca ortalama 5 bin bandında insan buradan ekmek yiyor. Bu hem istihdama hem de Adana'ya değer katacak güzel bir yatırım" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından açılış kurdelesi kent protokolü tarafından kesildi.