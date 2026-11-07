Hane sergisi Adana'da

ALBAYRAK Grubu’nun 12 yıldır sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri’nin bu yılki teması ‘Hane’, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açıldı. Ziraat Katılım sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, 7-15 Kasım tarihleri arasında Adana Müze Kompleksi’nde ziyaret edilebilecek.

Albayrak Grubu, ‘Hane’ sergisiyle geleneksel İslam sanatlarının estetik ve manevi zenginliğini farklı coğrafyalara taşımaya devam ediyor. Yurt içinde Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Bursa, Konya, Erzurum, Kayseri, Ankara ve Gaziantep’i; yurt dışında Paris, Madrid ve Moskova’yı ziyaret eden sergi, yolculuğunun yeni durağında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana’yla buluştu. Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Hane İslam Sanatları Sergisi, 7 Kasım Cumartesi günü Adana Müze Kompleksi’nde sanatseverleri ağırladı. Açılış programına; Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat Serkan Selalmaz katıldı.

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Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, "Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Albayrak İslam Sanatları Sergilerimizi 10 ayrı şehirde sanatseverlerle buluşturma imkanı bulduk. Bize bu fırsatı sunan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a; festivalin ilk gününden son durağına dek desteğini esirgemeyen Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Sayın Selim Terzi'ye ve değerli ekibine en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yolculuk boyunca desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen Ziraat Katılım Genel Müdürü Sayın Metin Özdemir ve kıymetli ekibine de ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

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Sergide 13 hat eseri yer alıyor. Sergiye ev sahipliği yapan Adana Müze Kompleksi ise 1907 yılında kurulan Milli Mensucat Fabrikası’nın restore edilmesiyle oluşturuldu. Kentin arkeolojik ve kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturan kompleks, asırlık bir sanayi yapısının kültür ve sanat mekanına dönüşümünün de simgesi olarak öne çıkıyor. Hâne, bu tarihî atmosferde geleneksel sanatların estetik mirasını günümüz izleyicisiyle buluştururken, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sunuyor.

Hâne İslam Sanatları Sergisi, 7-15 Kasım tarihleri arasında Adana Müze Kompleksi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.