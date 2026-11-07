Kozan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

H.A.D. idaresindeki 01 Y 0513 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi civarında, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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