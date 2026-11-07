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        Üniversitede ilk kez su üzerinde SUP eğitimi

        ADANA'da üniversite öğrencileri, Stand Up Paddle (SUP) sporu kapsamında su üzerinde ilk eğitimlerini aldı. Türkiye'de üniversite düzeyinde ilk kez alan dışı seçmeli ders olarak uygulanan eğitimlerde öğrenciler, su üzerinde dengede durma, kürek kullanma ve SUP tekniğini öğreniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Üniversitede ilk kez su üzerinde SUP eğitimi

        ADANA’da üniversite öğrencileri, Stand Up Paddle (SUP) sporu kapsamında su üzerinde ilk eğitimlerini aldı. Türkiye’de üniversite düzeyinde ilk kez alan dışı seçmeli ders olarak uygulanan eğitimlerde öğrenciler, su üzerinde dengede durma, kürek kullanma ve SUP tekniğini öğreniyor.

        Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında SUP sporu, alan dışı seçmeli ders olarak üniversite öğrencilerinin eğitim programına dahil edildi. Proje kapsamında başlayan uygulamanın olumlu sonuçlarının ardından üniversite geneline yayılması hedeflenen derslere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlk etapta 20 kişilik kontenjan açılırken, proje kapsamında da 20 öğrencinin eğitim alması planlandı.

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        ‘MAVİ ZİHİN YEŞİL DOĞA’ İLE BAŞLADI

        ÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Eratlı Şirin, dersin ortaya çıkış sürecinin ‘Beden Zihin Yeşil Doğa’ projesine dayandığını belirterek, “Bu sporun ders müfredatına girmesi ‘Beden Zihin Yeşil Doğa’ isimli projemiz ile başladı. Bu projede amacımız özellikle dezavantajlı öğrencilerimizin bu su sporuyla beraber psikolojik ve fiziksel olarak iyi olmalarını sağlamaktı. Projemiz desteklendi, gerekli tüm ekipmanlarımızı aldık. Güzel gelişmeler ve öğrenciler üzerindeki faydalarını gözlemleyince bunu üniversite geneline yayma fikri doğdu. Alan dışı ders açarak bugün SUP Board derslerimize başladık” dedi.

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        HEDEF, SPORU DOĞRU TEKNİKLE ÖĞRETMEK

        Derse gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Prof. Dr. Şirin, kontenjanın artırılmasının ve derslerin fakültenin seçmeli ders müfredatına eklenmesinin planlandığını söyledi. Şirin, “İlk aşamada kontenjan açtık. İnanılmaz bir talep oldu ama önümüzdeki günlerde kontenjanı ve dersleri artırmayı düşünüyoruz. Ayrıca fakültemizin seçmeli ders müfredatına bu branşı ekleyeceğiz. Alan dışı seçmeli ders olarak 20, proje bazında 20 kişi bu dersi alacak. Bu branşın kurallarını, yarışma kategorilerini ve tekniğini öğrenecekler. Çevre illerdeki kulüp ve takımlarla aktiviteler düzenlenecek” diye konuştu.

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        İLERİDE ÖĞRENCİLERE MESLEK HALİNE GELEBİLİR

        SUP sporunun dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de giderek ilgi gördüğünü ancak birçok kişinin yeterli teknik bilgiye sahip olmadan bu sporu yaptığını belirten Prof. Dr. Şirin, “Eğitimlerle öğrencilerin bilinçli spor yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Belki de ileride bunu kendilerine meslek olarak edinecekler, antrenörlük belgelerini alacaklar. Fizyolojik ve psikolojik faydalarının yanı sıra ileride istihdam anlamında da öğrencilerimize bu eğitimlerin katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE İLK EĞİTİM PROGRAMI’

        Türkiye Kano Federasyonu Başkan Danışmanı ve Adana İl Temsilcisi, aynı zamanda ÇÜ’de görevli Öğr. Gör. Tolga Çelik ise Türkiye’de üniversite düzeyinde SUP eğitiminin ilk kez hayata geçirildiğini belirtti. Çelik, “Burada ilk kez SUP branşında alan dışı seçmeli ders olarak eğitimlere başladık. Türkiye bazında üniversite düzeyinde bu sporun ilk eğitim programını açmış bulunuyoruz. Uygulama anlamında su üzerinde yapılan ilk SUP dersini verdik. Dünyada ve Avrupa’da çok popüler, hızlı yayılan bir branş” dedi.

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        HEM SAĞLIK HEM DOĞAYLA İÇ İÇE SPOR

        SUP sporunun fiziksel gelişime ve sağlıklı yaşama katkılarına değinen Çelik, “Sportif anlamda egzersiz, insan sağlığı ve yaşam boyu spor anlamında şiddetle tavsiye ediliyor. SUP branşı özelinde baktığımızda su üzerinde doğa sporu yapıyorsunuz. Duruş pozisyonu, küçük ve büyük kas gruplarını geliştirme, koordinasyon ve benzeri yeteneklerin gelişimi, sağlıklı yaşama desteğin yanı sıra serbest zamanlarda nitelikli vakit geçirme anlamında öne çıkan bir spor oluyor. Bu güzel manzarada bunların tamamını yaşamak da büyük keyif veriyor” diye konuştu.

        Çukurova Üniversitesi’nde başlatılan uygulamayla SUP sporunun akademik ve sportif alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması, eğitimli sporcuların yetiştirilmesi ve branşın gelecekteki insan kaynağına katkı sağlanması hedefleniyor.

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