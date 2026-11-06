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        Başkan Vekili Akkan Narlıca'da vatandaşlarla buluştu

        Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen ve belediye hizmetlerini yakından takip eden Akkan'ın son durağı Narlıca Mahallesi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Başkan Vekili Akkan Narlıca'da vatandaşlarla buluştu

        Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen ve belediye hizmetlerini yakından takip eden Akkan’ın son durağı Narlıca Mahallesi oldu.

        Narlıca Mahallesi’ndeki programına devam eden yol çalışmalarını inceleyerek başlayan Başkan Vekili Hasibe Akkan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyen Akkan, özverili çalışmalarından dolayı belediye emekçilerine teşekkür etti.

        Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yakından takip eden Akkan, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaların önemine dikkat çekti.

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        Yol çalışmalarının ardından mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Vekili Akkan, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın ve mahalle sakinlerinin görüşlerini dinleyen Akkan, vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya geldi.

        Narlıca’ya kazandırılan parkı inceledi

        Başkan Vekili Akkan’ın Narlıca Mahallesi’ndeki son durağı ise Seyhan Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan yeni park oldu. Parkta incelemelerde bulunan Akkan, burada vatandaşlarla sohbet ederek yapılan hizmetlere ilişkin görüşlerini dinledi.

        Mahalleye kazandırılan park ve gerçekleştirilen yol çalışmaları vatandaşların memnuniyetini kazandı. Mahalle sakinleri, hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Hasibe Akkan’a ve çalışmalarda emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.

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        Narlıca Mahallesi Muhtarı Gökhan Kanay da mahallelerinde gerçekleştirilen yol çalışmaları ve yeni kazandırılan parktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan hizmetlerin mahalle sakinleri açısından önem taşıdığını belirten Kanay, Narlıca’ya gösterilen ilgi ve gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan’a ve emeği geçen belediye çalışanlarına mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

        Narlıca’da hizmet memnuniyeti

        Narlıca Mahallesi’nde hem belediye çalışmalarını denetleyen hem de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Hasibe Akkan, mahalle sakinlerinden gelen olumlu tepkilerden duyduğu memnuniyetle ziyaretini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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