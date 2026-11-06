Adana'da bir kişi parmağından çıkaramadığı yüzükten itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parmağını sıkan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Giriş: 06.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parmağını sıkan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istedi.
Bunun üzerine itfaiye ekibi adrese giderek yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekip, parmak ile yüzük arasına güvenlik amacıyla çay kaşığı yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.
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