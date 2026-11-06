Adana'da bir kişi parmağından çıkaramadığı yüzükten itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

Bunun üzerine itfaiye ekibi adrese giderek yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istedi.

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