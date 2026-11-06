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        Sahte kadın profiliyle gasp tuzağı

        ADANA'da sanal medyada sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdükleri 5 kişiyi ilişki vaadiyle buluşup, bıçakla tehdit ederek dövdükten sonra para ve eşyalarını gasbeden 6 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Sahte kadın profiliyle gasp tuzağı

        ADANA'da sanal medyada sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdükleri 5 kişiyi ilişki vaadiyle buluşup, bıçakla tehdit ederek dövdükten sonra para ve eşyalarını gasbeden 6 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sanal medyada oluşturdukları sahte kadın profili üzerinden irtibata geçtikleri kişileri, ilişki vaadiyle ağlarına düşürdükten sonra gasbettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Abdülkerim E. (25), Baran B. (18), Samet Ö. (27), Fırat B. (18), Samet İ. (23) ve A.C.B.’nin (16), bu yöntemle 5 kişiyi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir metruk ev ve çalılığa çağırdığını tespit etti. Şüphelilerin, bıçakla tehdit ettikleri mağdurları dövdükten sonra cep telefonu, üzerlerindeki ve banka hesaplarındaki parayı gasbettiği tespit edildi.

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        ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI İÇİN VİDEOLARINI ÇEKMİŞLER

        Şüphelilerin, kıyafetlerini çıkardıkları mağdurların videolarını çektikten sonra şikayetçi olmamaları için tehdit ettikleri saptandı.

        Mağdurların şikayeti üzerine polis, şüphelileri adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Söz konusu kişilerle sokakta küfürleşme üzerine tartıştık. Sadece dövüp, videolarını çektik. Kimseden para ya da eşyalarını almadık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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