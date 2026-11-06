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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp ettiler: 6 tutuklama Şüphelilerin mağdurları sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdüğü ortaya çıktı

        Aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp ettiler: 6 tutuklama Şüphelilerin mağdurları sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdüğü ortaya çıktı

        Adana'da sosyal medyada sahte kadın profili oluşturarak 5 kişiyi tuzağa düşüren şüphelilerin, buluşma bahanesiyle çağırdıkları mağdurları bıçak zoruyla metruk bina ve boş arazilere götürüp zorla soydukları, uygunsuz görüntülerini çektikleri ve üzerlerindeki değerli eşyaları gasp ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıs tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp ettiler: 6 tutuklama Şüphelilerin mağdurları sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdüğü ortaya çıktı

        Adana'da sosyal medyada sahte kadın profili oluşturarak 5 kişiyi tuzağa düşüren şüphelilerin, buluşma bahanesiyle çağırdıkları mağdurları bıçak zoruyla metruk bina ve boş arazilere götürüp zorla soydukları, uygunsuz görüntülerini çektikleri ve üzerlerindeki değerli eşyaları gasp ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıs tutuklandı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 kişinin aşk vaadiyle kandırılarak gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gasp ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte kadın profili oluşturduğu ve bu profil aracılığıyla hedeflerine ulaştığı belirlendi.

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        Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri buluşma bahanesiyle belirledikleri adreslere çağırdığı tespit edildi.

        Buluşmaya gelenleri bıçak zoruyla götürdüler

        Zanlıların, buluşma için gelen kişilerin önünü keserek bıçak zoruyla etkisiz hale getirdiği, ardından mağdurları Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk bina veya boş arazilere götürdüğü belirlendi.

        Burada mağdurları zorla soydukları ve uygunsuz görüntülerini çektikleri öne sürülen zanlıların, daha sonra mağdurların üzerindeki cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi değerli eşyaları gasp ederek olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

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        6 şüphelinin kimliği belirlendi

        Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen A.E. (25), B.B. (18), S.Ö. (27), S.İ. (23), F.B. (18) ve A.B. (16) tespit edildi.

        Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

        "Öcümüzü almak için videoları çektik"

        Emniyette ifadeleri alınan zanlıların suçlamaları kabul etmediği, "Yolda tartıştık, kavga ettik. Öcümüzü almak için videoları çektik. Kesinlikle kimsenin eşyasını çalmadık" dedikleri öğrenildi.

        6 şahıs tutuklandı

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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