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        Adana'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Adana'da Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Adana'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Adana'da Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Türk Kızılayı tarafından 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte bando ekibi sevilen parçaları seslendirirken, Cebesoy İlkokulu öğrencileri de şarkılar söyledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte Kızılay gönüllüleri de yer aldı.

        Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, dayanışma kültürünü büyütmenin ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmanın önemine vurgu yaptı.

        Programa Kızılay Adana Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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