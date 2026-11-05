Adana'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Programa Kızılay Adana Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, dayanışma kültürünü büyütmenin ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmanın önemine vurgu yaptı.

Türk Kızılayı tarafından 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte bando ekibi sevilen parçaları seslendirirken, Cebesoy İlkokulu öğrencileri de şarkılar söyledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte Kızılay gönüllüleri de yer aldı.

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