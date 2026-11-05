Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinasyonunda başlatılan çalışmalar merkez Çukurova ilçesinde sürüyor.

Devlet Su İşleri ile Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilen yapıların kalıntılarını kamyonlarla alandan taşıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak yapıların yıkılmasının ardından ortaya çıkan molozların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesine katkı sağlayan kurumlara ve ekiplere teşekkür edildi.

REKLAM

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuya ait alanların korunması, çevre düzeninin sağlanması ve Seyhan Baraj Gölü'nün doğal dokusunun muhafazası amacıyla, mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam edeceğiz. Doğal güzelliklerini koruyan, kent düzenini gözeten ve her yönüyle yaşanabilir bir Adana'yı gelecek nesillere emanet etmekte kararlıyız."