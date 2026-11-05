Yüzünden vurulan Melek'in cenazesi toprağa verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tabancayla yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer'in cenazesi toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gün Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Dolaptan indirilen bavulun içerisindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ve eşi Gülizar B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karıkoca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Melek Göçer'in cenazesi ise bugün Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ceyhan'a götürüldü.

İlçeye getirilen Göçer'in cenazesi, Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.